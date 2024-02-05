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Город (Москва и область)     07.02.2024 07:15

Годовой график работы пунктов бесплатной вакцинации доступен на портале mos.ru

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Теги:  вакцинация  бешенство  домашние животные 

7 февраля — Mossovetinfo.ru — Годовой график работы пунктов бесплатной вакцинации доступен на портале mos.ru

Кроме 26 государственных ветклиник столицы, сделать прививку от бешенства домашним животным можно и во временных пунктах вакцинации. В этом году их будет 2111.

График работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства на 2024 год размещен на странице столичного Комитета ветеринарии, а также в спецпроекте «Как стать суперхозяином» на mos.ru. Здесь все пункты нанесены на интерактивную карту. Расписание позволит спланировать прививку в наиболее удобное время и в ближайшем к месту жительства пункте.

С наступлением теплой погоды к пунктам, расположенным в помещениях, добавляются мобильные. Они работают на базе автомобилей ветеринарной службы в жилом секторе и возле площадок для выгула домашних животных.

При необходимости горожане могут вакцинировать питомца от бешенства и на дому, вызвав специалистов через контакт-центр госветслужбы по телефону: +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

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Карта места

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Теги: 
вакцинация  бешенство  домашние животные 

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