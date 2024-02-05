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07.02.2024, 07:15
Годовой график работы пунктов бесплатной вакцинации доступен на портале mos.ru
7 февраля — Mossovetinfo.ru — Годовой график работы пунктов бесплатной вакцинации доступен на портале mos.ru Кроме ...
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06.02.2024, 07:04
Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз - Собянин
6 февраля — Mossovetinfo.ru — Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз за 5 лет, п...
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05.02.2024, 10:14
Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 год выросло по сравнению с 2022-м прак...