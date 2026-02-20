 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     22.02.2026 08:38

Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 февраля

22 февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 февраля. Также в столице и Подмосковье 22 и 23 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Облачная погода, небольшой снег, местами по области умеренный, гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

От минус 3 до минус 1 градуса будет днем температура воздуха в Москве. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 5 градусов.

В Подмосковье 22 февраля температура от минус 6 до минус 1 градуса, а в ночь на понедельник, 23 февраля, - до минус 8 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Также желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе. Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. Отмечается, что на отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.

