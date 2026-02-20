Другие материалы
Город (Москва и область)
22.02.2026, 08:38
Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 февраля
22 февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 феврал...
Город (Москва и область)
21.02.2026, 07:58
От минус 3 до минус 1 градуса прогнозируют в столице днем 21 февраля
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса прогнозируется в столице днем 21 февра...
Город (Москва и область)
20.02.2026, 07:58
Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью - синоптики
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Cнегопад в Москве продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Городские службы...