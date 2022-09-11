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Город (Москва и область)     11.09.2022 20:09

Голосование на муниципальных выборах в Москве завершено

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве завершились выборы муниципальных образований. Выборы проходили с 9 по 11 сентября. Москвичи голосовали как на участках, так и онлайн.

Избирательные участки работали три дня с 08:00 до 20:00, проголосовать онлайн можно было в любое время с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Москвичи выбирали от трех до пяти кандидатов в зависимости от избирательного округа. Голосовать могли жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, где выбирать совет депутатов будут только в Троицке.

Предварительные результаты голосования станут известны вечером 11 сентября.

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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