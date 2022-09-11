Голосование на муниципальных выборах в Москве завершено

11 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве завершились выборы муниципальных образований. Выборы проходили с 9 по 11 сентября. Москвичи голосовали как на участках, так и онлайн.



Избирательные участки работали три дня с 08:00 до 20:00, проголосовать онлайн можно было в любое время с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.



Москвичи выбирали от трех до пяти кандидатов в зависимости от избирательного округа. Голосовать могли жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, где выбирать совет депутатов будут только в Троицке.



Предварительные результаты голосования станут известны вечером 11 сентября.