18 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное проекту строительства Бирюлевской линии метро.
Участникам голосования предстоит ответить на 4 вопроса: поддерживают ли они проект строительства Бирюлевской линии метро, каким видом транспорта пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новой линией метро, и часто ли бывают в тех районах, по которым пройдет маршрут Бирюлевской линии. При этом, участники голосования могут высказать свои предложения и замечания по проекту.
Бирюлевская линия метро пройдет от Большой кольцевой линии через Сабурово, Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное до ТиНАО. Новая линия улучшит транспортную доступность районов, а также разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро. Проектирование новой линии планируется начать до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по строительству Коммунарской линии метро.
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