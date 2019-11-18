18 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное проекту строительства Бирюлевской линии метро.



Участникам голосования предстоит ответить на 4 вопроса: поддерживают ли они проект строительства Бирюлевской линии метро, каким видом транспорта пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новой линией метро, и часто ли бывают в тех районах, по которым пройдет маршрут Бирюлевской линии. При этом, участники голосования могут высказать свои предложения и замечания по проекту.



Бирюлевская линия метро пройдет от Большой кольцевой линии через Сабурово, Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное до ТиНАО. Новая линия улучшит транспортную доступность районов, а также разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро. Проектирование новой линии планируется начать до конца текущего года.



Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по строительству Коммунарской линии метро.