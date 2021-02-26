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Город (Москва и область)     26.02.2021 21:12

Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

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Теги:  Активный гражданин  голосование  Лубянская площадь  Лубянка 

27 февраля. Mossovetinfo.ru – Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве остановлено досрочно. Голосование стартовало в четверг, 25 февраля и должно было продлиться до 5 марта. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский.

В пятницу Москвы Сергей Собянин заявил, что нужно остановить голосование и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Мэр Москвы отметил, что общественное мнение разделилось примерно пополам

На момент остановки в голосовании приняли участие 319 тысяч 897 человек. За Невского свой голос отдали 176 954 тысячи человек (55 процентов), за Дзержинского - 142 943 тысячи человек (45 процентов).

ИА МОССОВЕТ публикует скриншот результатов.


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Теги: 
Активный гражданин  голосование  Лубянская площадь  Лубянка 

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