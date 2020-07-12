10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
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16:44 Город (Москва и область) В Москве и области к вечеру субботу ожидается дождь с грозой и сильный ветер - МЧС
14:30 Общество В Москве во второй половине дня 11 июля ожидаются гроза и сильный ветер
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
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08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля
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