 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     12.07.2020 10:58

Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев 

12 июля. Mossovetinfo.ru – Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» и «Патриот», где лечили больных с коронавирусом, планируется закрыть. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1». За время их работы оказана медицинская помощь более 2,5 тысячи человек.

Воробьев отметил, что большинство учреждений здравоохранения Подмосковье уже вернулись к штатному режиму работы. В регионе оказывается весь спектр медицинских услуг, проводятся плановые операции. Во всех муниципалитетах освобождаются инфекционные койки под COVID-19.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  Воробьев 

Возврат к списку

Лента новостей

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

10:39 Другое Открытые водоемы не могут считаться источником передачи COVID-19 - Роспотребнадзор

17:06 Другое Facebook планирует запретить политическую рекламу

16:44 Город (Москва и область) В Москве и области к вечеру субботу ожидается дождь с грозой и сильный ветер - МЧС

14:30 Общество В Москве во второй половине дня 11 июля ожидаются гроза и сильный ветер

Актуальные материалы

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля

17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru