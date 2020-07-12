Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

12 июля. Mossovetinfo.ru – Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» и «Патриот», где лечили больных с коронавирусом, планируется закрыть. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1». За время их работы оказана медицинская помощь более 2,5 тысячи человек.



Воробьев отметил, что большинство учреждений здравоохранения Подмосковье уже вернулись к штатному режиму работы. В регионе оказывается весь спектр медицинских услуг, проводятся плановые операции. Во всех муниципалитетах освобождаются инфекционные койки под COVID-19.