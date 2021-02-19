Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.02.2021, 10:18
Госуслуги по сделкам с жилой недвижимостью в Москве с 1 марта переведут в онлайн
20 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта большинство госуслуг в Москве связанных с землей и недвижимостью, перейдут в онлайн-формат, сообщается на портале mos.ru. Полностью перейдут в онлайн-форм...
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Город (Москва и область)
20.02.2021, 09:52
Как будут работать городские учреждения в Москве 21-23 февраля
20 февраля. Mossovetinfo.ru – График работы государственных учреждений Москвы изменится в выходные и праздничные дни с 21 по 23 февраля. Центры госуслуг «Мои документы» 21 и 22 февраля будут раб...
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Город (Москва и область)
19.02.2021, 19:21
Бокерия и Шойгу стали почётными гражданами Подмосковья
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр обороны Росии Сергей Шойгу и президент исследовательского центра имени Бакулева, врач-кардиохирург Лео Бокерия стали почетными гражданами Московской области, сооб...