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Город (Москва и область)     20.02.2021 10:18

Госуслуги по сделкам с жилой недвижимостью в Москве с 1 марта переведут в онлайн

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Теги:  Госуслуги  недвижимость  онлайн 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта большинство госуслуг в Москве связанных с землей и недвижимостью, перейдут в онлайн-формат, сообщается на портале mos.ru.

Полностью перейдут в онлайн-формат госуслуги, связанные с реконструкцией и благоустройством, предоставлениям организациям городской земли, а также госуслуги необходимые арендаторам городской недвижимости и правообладателям земельных участков.

Всего в цифровой формат будет переведена 21 услуга из 35.

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Теги: 
Госуслуги  недвижимость  онлайн 

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