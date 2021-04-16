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Город (Москва и область)     16.04.2021 14:54

График отключения горячей воды в Москве можно будет узнать с помощью сервиса

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Теги:  отключение горячей воды  сервисы  график  график отключения горячей воды 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — График отключений горячей воды в Москве можно будет узнать с помощью специального сервиса, который начнет работать после 20 апреля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сервис будет доступен на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайтах Московской объединенной энергетической компании www.moek.ru и www.online.moek.ru.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, сервис будет сделан максимально удобно для пользователей. Чтобы узнать дату отключения горячей воды, достаточно будет в поисковой строке ввести улицу и номер дома.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая.

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Теги: 
отключение горячей воды  сервисы  график  график отключения горячей воды 

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