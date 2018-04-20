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Город (Москва и область)     20.04.2018 16:53

График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

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Теги:  график отключения горячей воды 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды Москве. Сервис размещен на сайте МОЭК.

В нем достаточно ввести адрес дома и система укажет сроки проведения работ. Продолжительность отключений не будет превышать 10 дней.

В 2018 году график с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.


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Теги: 
график отключения горячей воды 

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