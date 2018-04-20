20 апреля. Mossovetinfo.ru - МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды Москве. Сервис размещен на сайте МОЭК.



В нем достаточно ввести адрес дома и система укажет сроки проведения работ. Продолжительность отключений не будет превышать 10 дней.



В 2018 году график с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.