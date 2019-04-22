22 апреля. Mossovetinfo.ru – С 13 мая в Москве начнутся профилактические отключения горячей воды, сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»).
Профилактические отключения производятся для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. В настоящее время продолжительность отключений составляет не более 10 дней. Отключения продлятся до конца августа.
График отключений горячей воды можно узнать на официальном сайте МОЭК, для этого нужно в поисковой строке набрать улицу и номер своего дома.
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