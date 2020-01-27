27 января. Mossovetinfo.ru – График переселения в рамках программы реновации жилья будет подготовлен до конца июня текущего года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, для публикации этапов и сроков переселения, необходимо наличие утвержденных проектов планировок, которые разрабатываются Москомархитектурой.
Всего разработано 89 проектов. 59 из них уже прошли публичные слушания, еще 30 будут выставлены на публичные слушания в начале 2020 года. После слушаний проектам предстоит доработка с учетом внесенных москвичами предложений.
Только после этого проекты будут утверждены и появится возможность составить график переселения.
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