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Город (Москва и область)     27.01.2020 13:00

График переселения по программе реновации будет готов до конца июня - Бочкарев

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  программа реновации  график переезда  реновация жилья 

27 января. Mossovetinfo.ru – График переселения в рамках программы реновации жилья будет подготовлен до конца июня текущего года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, для публикации этапов и сроков переселения, необходимо наличие утвержденных проектов планировок, которые разрабатываются Москомархитектурой.

Всего разработано 89 проектов. 59 из них уже прошли публичные слушания, еще 30 будут выставлены на публичные слушания в начале 2020 года. После слушаний проектам предстоит доработка с учетом внесенных москвичами предложений.

Только после этого проекты будут утверждены и появится возможность составить график переселения.


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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  программа реновации  график переезда  реновация жилья 

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