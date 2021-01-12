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Город (Москва и область)     12.01.2021 13:11

График планового техобслуживания газового оборудования на 2021 год

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Теги:  Мосгаз  техническое обслуживание  оборудование  проверки  график 

12 января. Mossovetinfo.ru – С 11 января в Москве возобновилось плановое техническое обслуживание газового оборудования.

Плановое техобслуживание газового оборудования проводится в Москве ежегодно. Особое внимание уделяется состоянию внутридомовых газопроводов и оборудования, установленного в квартирах.

Мосгаз составил график проверок на 2021 год, узнать о дате визита специалиста москвичи могут на официальном сайте Мосгаза.



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Карта места

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Теги: 
Мосгаз  техническое обслуживание  оборудование  проверки  график 

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