12 января. Mossovetinfo.ru – С 11 января в Москве возобновилось плановое техническое обслуживание газового оборудования.



Плановое техобслуживание газового оборудования проводится в Москве ежегодно. Особое внимание уделяется состоянию внутридомовых газопроводов и оборудования, установленного в квартирах.



Мосгаз составил график проверок на 2021 год, узнать о дате визита специалиста москвичи могут на официальном сайте Мосгаза.