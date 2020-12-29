29 декабря. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о режиме работы МФЦ региона в предновогодние дни и дни новогодних праздников.



30 декабря МФЦ «Мои документы» в Подмосковье будут работать с 08:00 до 20:00 только для выдачи готовых документов



С 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года МФЦ региона работать не будут.



С 9 января 2021 года МФЦ «Мои документы» Московской области возобновляют работу в обычном режиме.