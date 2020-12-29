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Город (Москва и область)     29.12.2020 14:09

График работы МФЦ Подмосковья в Новогодние праздники

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Теги:  Подмосковье  Московская область  МФЦ  новогодние праздники  режим работы 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о режиме работы МФЦ региона в предновогодние дни и дни новогодних праздников.

30 декабря МФЦ «Мои документы» в Подмосковье будут работать с 08:00 до 20:00 только для выдачи готовых документов

С 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года МФЦ региона работать не будут.

С 9 января 2021 года МФЦ «Мои документы» Московской области возобновляют работу в обычном режиме.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область  МФЦ  новогодние праздники  режим работы 

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