29 декабря. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о режиме работы МФЦ региона в предновогодние дни и дни новогодних праздников.
30 декабря МФЦ «Мои документы» в Подмосковье будут работать с 08:00 до 20:00 только для выдачи готовых документов
С 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года МФЦ региона работать не будут.
С 9 января 2021 года МФЦ «Мои документы» Московской области возобновляют работу в обычном режиме.
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