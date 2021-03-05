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Город (Москва и область)     05.03.2021 18:16

Транзитные грузовики больше 3,5 тонны не смогут заезжать на МКАД

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Теги:  ЦКАД  грузовики  транзит 

5 марта. Mossovetinfo.ru – С 5 апреля грузовые автомобили весом более 3,5 тонны будут объезжать Москву по ЦКАД, а также дорогам А-107 и А-108. На МКАД они заезжать не смогут. Об этом сообщает департамент транспорта в своем telegram-канале.

При этом, большегрузные автомобили, имеющие пропуска, смогут и дальше въезжать в Москву. Также въезд в Москву будет разрешен пикапам, зарегистрированным как легковые автомобили (категория М-1). Ограничения для большегрузных автомобилей на них не распространяются.

Запрет на проезд транзитного большегрузного транспорта (грузовиков массой более 12 тонн) был введен совместным решением правительства Москвы и Московской области. Первоначально планировалось ввести запрет только 20 и 21 февраля, позднее было принято решение продлить такой режим на год. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такое ограничение в дальнейшем станет постоянным.

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Теги: 
ЦКАД  грузовики  транзит 

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