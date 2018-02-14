Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Внедрение системы раздельного сбора мусора в 2018 году должно стать приоритетом для глав муниципальных образований Московской области. Об этом выступая с ежегодным обращением заявил в среду Губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Чтобы меньше мусора нужно было закапывать, нам всем важно решить еще одну большую задачу – организовать его раздельный сбор. Не только в Мытищах и 12 других городах, но во всех территориях. Это должно быть приоритетом для глав муниципальных образований», - сказал Воробьев.



Губернатор поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Когану приступить к внедрению этой системы раздельного сбора мусора. «Поручаю Александру Борисовичу Когану приступить к внедрению этой системы, а в 2019 году перейти на раздельный сбор», – сказал губернатор.



В то же время Александр Коган в своем микроблоге @a_kogan сообщил, что «В своем ежегодном обращении #ГубернаторМО Андрей Воробьев @andreyvorobiev выделил в качестве одного из приоритетов создание комплексной системы, включающей в себя раздельный сбор отходов – сортировку–переработку–обезвреживание инертных «хвостов».



«В 2018 году во всех городах #НашеПодмосковье появится система раздельного сбора отходов. В 2017 году система #РСО уже была запущена в 13 муниципальных образованиях. В этом деле мы рассчитываем на поддержку общественных организаций и жителей региона», - также сообщил Коган.