Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля, сообщает пресс-служба губернатора.



«Прямая трансляция будет осуществляться на телеканале «360°»», - говорится в сообщении пресс-службы в ее официальных аккаунтах в соцсетях.



В мероприятии примут участие руководители органов власти и самоуправления Подмосковья всех уровней, политические и общественные деятели, представители предпринимательского сообщества.