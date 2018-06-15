15 июня. Mossovetinfo.ru – В ходе работ по ремонту инженерных сетей в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в Армянском и Петроверигском переулках были обнаружены предметы быта москвичей XVII – XIX веков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Археологи нашли нож с костяной ручкой, нательные кресты, навесные замки, медные деньги чеканки 18 и 19 веков, а также фрагменты печных изразцов.



Все находки будут переданы в Музей Москвы.