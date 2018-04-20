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Город (Москва и область)     20.04.2018 07:12

Илья Варламов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы

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Теги:  Илья Варламов  Варламов  выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

20 апреля. Mossovetinfo.ru – Блогер Илья Варламов заявил о желании принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Об этом он сообщил на своем канале в YouTube.

«…Что я думаю? А не пойти ли на выборы мэра Москвы мне? Ситуация такая, что альтернативы Собянину нет… И в этой ситуации есть возможность использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи. А идеи у нас есть», - сказал Варламов.

«Все будут заигрывать с избирателями, потому что все (силы оппозиции) трясутся за свои голоса, политические рейтинг. У меня политического рейтинга нет, и мне на него все равно, но у меня есть идеи, которые я хотел бы донести до большого количества людей», - добавил блогер.

Варламов пояснил, что участие в выборах позволит получить доступ к СМИ, к эфирам каналам, и привлечь интерес к журналистам.

В своем видео Варламов представил концепцию своей предвыборной программы, которая включает 17 пунктов, которые призваны сделать жизнь в Москве удобнее.


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Теги: 
Илья Варламов  Варламов  выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

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