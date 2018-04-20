20 апреля. Mossovetinfo.ru – Блогер Илья Варламов заявил о желании принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Об этом он сообщил на своем канале в YouTube.



«…Что я думаю? А не пойти ли на выборы мэра Москвы мне? Ситуация такая, что альтернативы Собянину нет… И в этой ситуации есть возможность использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи. А идеи у нас есть», - сказал Варламов.



«Все будут заигрывать с избирателями, потому что все (силы оппозиции) трясутся за свои голоса, политические рейтинг. У меня политического рейтинга нет, и мне на него все равно, но у меня есть идеи, которые я хотел бы донести до большого количества людей», - добавил блогер.



Варламов пояснил, что участие в выборах позволит получить доступ к СМИ, к эфирам каналам, и привлечь интерес к журналистам.



В своем видео Варламов представил концепцию своей предвыборной программы, которая включает 17 пунктов, которые призваны сделать жизнь в Москве удобнее.