28 сентября. Mossovetinfo.ru - Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% горожан, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».



Попова отметила, что исследования на наличие иммунитета проводились в России с конца июня. Исследования показали, что в разных регионах иммунитет у населения вырабатывается по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболели коронавирусом симптомно или бессимптомно.



Так в Калининграде 50% людей, участвовавших в исследовании, имеют иммунитет к коронавирусу, а в Ленинградской области в июне иммунитет был выявлен у 19% участников исследования, а в сентябре - уже у 40%.В Москве на данный момент иммунитет зафиксирован у 24-25% жителей.

