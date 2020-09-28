28 сентября. Mossovetinfo.ru - Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% горожан, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Попова отметила, что исследования на наличие иммунитета проводились в России с конца июня. Исследования показали, что в разных регионах иммунитет у населения вырабатывается по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболели коронавирусом симптомно или бессимптомно.
Так в Калининграде 50% людей, участвовавших в исследовании, имеют иммунитет к коронавирусу, а в Ленинградской области в июне иммунитет был выявлен у 19% участников исследования, а в сентябре - уже у 40%.В Москве на данный момент иммунитет зафиксирован у 24-25% жителей.
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