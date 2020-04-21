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Город (Москва и область)     21.04.2020 08:30

Инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов с коронавирусом

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Теги:  ТиНАО  больница  коронавирус  пациенты 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Построенная за месяц инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов с коронавирусом, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что в новую больницу поступило 20 пациентов. Новый стационар рассчитан на 800 коек, однако при необходимости их количество может быть увеличено до 900. К каждой койке при необходимости можно подвести медицинские газы, каждую койку можно переоборудовать в реанимационную.

Системы подачи воздуха в новой больнице герметичны. Обеззараживание происходит на входе и выходе из каждой палаты.

Лаборатория новой больницы способна проводить до 10 тысяч анализов в сутки.

Сейчас в больнице работает 500 специалистов – врачей, медсестер, младшего медпресонала, однако набор персонала продолжается, всего планируется набрать более 1000 медиков.

Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. 17 апреля новый стационар был открыт.


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Теги: 
ТиНАО  больница  коронавирус  пациенты 

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