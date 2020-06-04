Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня

4 июня. Mossovetinfo.ru - С 5 июня в Москве возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилья. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.