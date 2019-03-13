13 марта. Mossovetinfo.ru – Создаваемый в Москве инновационный кластер поможет решить сразу несколько важных задач, сообщил в глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.



В рамках экспертной сессии «Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей» Фурсин рассказал, что в рамках кластера должны быть собраны разработки из самых передовых областей, таких как область искусственного интеллекта, биотехнологии, или создание беспилотных транспортных средств. При этом, все проекты, которые будут созданы и реализованы в рамках инновационного кластера должны в первую очередь отвечать интересам Москвы и ее жителей, и в то же время быть полезными для страны.



Фурсин отметил, что в настоящее время идет активная работа по созданию IT-платформы, которая сможет объединить тех, кто занимается созданием и развитием инновационных проектов на федеральном и региональном уровнях, объединить разработчиков и производителей. Также платформа должна стать универсальной площадкой для обмена информацией и аналитикой в сфере инноваций. При этом все меры поддержки можно будет получить через единое электронное окно.



Первая очередь IT-платформа будет запущена в апреле 2019 года, в дальнейшем будет вестись работа по наращиванию ее технического потенциала.



В апреле 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с идеей объединить IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы в рамках одной платформы – инновационного кластера, который будет обеспечивать интеграцию информационных, а также других мер поддержки предпринимателей столицы. Президент России поддержал инициативу Мэра. Указ о создании инновационного кластера на территории Москвы был подписан 26 ноября 2018 года. 6 февраля 2019 года мэр Москвы внес в Мосгордуму закон о создании инновационного кластера в столице, 20 февраля закон был принят столичным парламентом.