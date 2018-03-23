23 марта. Mossovetinfo.ru – Ипотека в Москве в феврале 2018 гола на 82 процента превышает показатели 2017 года. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Росреестра по Москве.



Было заключено 5006 контрактов против 2745 год назад. Динамика за месяц с января 2018 года (4510 контрактов) составила 11%.