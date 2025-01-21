Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.01.2025, 09:29
Использовать 23 января общественный транспорт из-за снегопада рекомендует москвичам ЦООД
23 января — Mossovetinfo.ru — 23 января москвичам для поездок по столице рекомендуется использовать общественный тра...
-
Город (Москва и область)
23.01.2025, 09:17
Днем в столице будет от минус 2 до нуля градусов, в Подмосковье до минус 5
23 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, местами небольшой снегопад и температура до минус 2 градусов прогнози...
-
Город (Москва и область)
21.01.2025, 20:10
Купля-продажа столичного жилья — Росреестр, статистика 2024 года
21 января — Mossovetinfo.ru — За январь-декабрь 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 146 200 перех...