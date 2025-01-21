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Город (Москва и область)     23.01.2025 09:29

Использовать 23 января общественный транспорт из-за снегопада рекомендует москвичам ЦООД

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Теги:  снегопад  ЦООД  транспорт  дороги  Москва  Московская область  погода  желтый уровень 

23 января — Mossovetinfo.ru — 23 января москвичам для поездок по столице рекомендуется использовать общественный транспорт в связи с прогнозируемым снегопадом, сообщила . Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

«ЦОДД: сегодня синоптики прогнозируют снег – будьте внимательны за рулем. По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в некоторых районах города ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе, по данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей будет действовать в Москве до 23:00 24 января, в Подмосковье - до 23:00 30 января.

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Карта места

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Теги: 
снегопад  ЦООД  транспорт  дороги  Москва  Московская область  погода  желтый уровень 

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