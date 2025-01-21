23 января — Mossovetinfo.ru — 23 января москвичам для поездок по столице рекомендуется использовать общественный тра...

23 января — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, местами небольшой снегопад и температура до минус 2 градусов прогнози...

21 января — Mossovetinfo.ru — За январь-декабрь 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 146 200 перех...