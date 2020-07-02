2 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 65,29%, следует из данных ЦИК после обработки 100 процентов протоколов. Против проголосовали 33,98%.



Явка на голосование в Москве составила 55,93%. За поправки проголосовали 2 миллиона 855 тысяч 547 человек, против – 1 миллион 485 тысяч 963 человека.



В Москве также проходило электронное голосование. В нем приняли участие более миллиона человек. По итогам электронного голосования за внесение изменений в Конституцию проголосовали 62,33% москвичей, против - 37,67%.



Всего в России по данным ЦИК за внесение поправок в Конституцию проголосовало почти 78% принявших участие в голосовании.