Из-за резкого повышения ПДК сероводорода в Волоколамске в среду утром школьников оставили дома

28 марта. Mossovetinfo.ru – Станция мониторинга МЧС на улице Озёрной в Волоколамске в ночь с 27 на 28 марта зафиксировала кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, сообщается на сайте администрации Волоколамского муниципального района.



Районное управление системой образования рекомендовало в среду, 28 марта, перенести занятия на 10 часов. В Волоколамске с 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.



Также сайт администрации Волоколамского муниципального района напомнили, что «спецпредставитель губернатора Александр Чупраков накануне заявил, что кратковременные выбросы свалочного газа, к сожалению, неизбежны до тех пор, пока не будет завершена дегазация».