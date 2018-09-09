9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начались выборы мэра. Избирательные участки открылись в 8:00 и впервые будут работать не до 20:00, а до 22:00.
Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).
По данным Мосгоризбиркома, в Москве на 1 июля 2018 года зарегистрировано 7 миллионов 202 тысячи 493 избирателя.
На выборах мэра Москвы будут работать 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных – так называемых «дачных» участков.
Желание проголосовать за городом изъявили 111 тысяч москвичей. Еще 144 тысячи москвичей подали заявления о голосовании не по месту регистрации, а по месту фактического проживания на территории города.
На выборах будут работать более 4 тысяч наблюдателей. На 95% избирательных участков будет вестись видеонаблюдение. Не будет его только в больницах и следственных изоляторах.
Общественный штаб по наблюдению на выборах мэра Москвы будет вести в ходе выборов параллельный подсчет голосов, получая копии протоколов от общественных наблюдателей.
08:12 Город (Москва и область) Избирательные участки открылись на выборах мэра Москвы
06:55 Происшествия Автомобиль въехал в толпу пешеходов на юго-востоке Москвы
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России
05:37 Город (Москва и область) День города: в праздничных мероприятиях 8 сентября в Москве принял участие 5 млн человек
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России
18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»
13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы
12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города
11:44 Город (Москва и область) Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»
08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября