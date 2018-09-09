9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начались выборы мэра. Избирательные участки открылись в 8:00 и впервые будут работать не до 20:00, а до 22:00.



Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).



По данным Мосгоризбиркома, в Москве на 1 июля 2018 года зарегистрировано 7 миллионов 202 тысячи 493 избирателя.



На выборах мэра Москвы будут работать 3808 избирательных участков, включая 209 экстерриториальных – так называемых «дачных» участков.



Желание проголосовать за городом изъявили 111 тысяч москвичей. Еще 144 тысячи москвичей подали заявления о голосовании не по месту регистрации, а по месту фактического проживания на территории города.



На выборах будут работать более 4 тысяч наблюдателей. На 95% избирательных участков будет вестись видеонаблюдение. Не будет его только в больницах и следственных изоляторах.



Общественный штаб по наблюдению на выборах мэра Москвы будет вести в ходе выборов параллельный подсчет голосов, получая копии протоколов от общественных наблюдателей.