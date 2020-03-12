12 марта. Mossovetinfo.ru – Никаких изменений правил выдачи пропусков грузовикам в Москве с 1 апреля введено не будет, проект находится на стадии обсуждения, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



По сообщению пресс-службы, проект изменений в правилах выдачи пропусков, которые ужесточат правила движения грузовиков в Москве, обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с союзами-перевозчиками. Основная цель обсуждения – найти баланс между интересами перевозчиков и местных жителей.



Ранее СМИ сообщили, что ряд ритейлеров и перевозчиков, а также производители продуктов выразили опасение, что ужесточение правил проезда грузовиков по Москве существенно усложнит схему логистики и может привести к перебоям в поставках продуктов и повышению цен на них.