12 марта. Mossovetinfo.ru – Никаких изменений правил выдачи пропусков грузовикам в Москве с 1 апреля введено не будет, проект находится на стадии обсуждения, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
По сообщению пресс-службы, проект изменений в правилах выдачи пропусков, которые ужесточат правила движения грузовиков в Москве, обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с союзами-перевозчиками. Основная цель обсуждения – найти баланс между интересами перевозчиков и местных жителей.
Ранее СМИ сообщили, что ряд ритейлеров и перевозчиков, а также производители продуктов выразили опасение, что ужесточение правил проезда грузовиков по Москве существенно усложнит схему логистики и может привести к перебоям в поставках продуктов и повышению цен на них.
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