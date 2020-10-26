26 октября. Mossovetinfo.ru – Цифровые районы электросетей будут созданы во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам заммэра, главным отличием цифровых районов электросетей является их высокий уровень надежности и лучшая управляемость.
Цифровые районы - это районы с высоким уровнем цифровизации и автоматизации, высокой степенью самодиагностики и самовосстановления.
Первые цифровые районы электросетей уже работают в Северо-западном округе Москвы. Благодаря высокому уровню автоматизации, диспетчеры в онлайн-режиме постоянно контролируют работу сети, и моментально в автоматическом режиме получают информацию о любых нарушениях, после чего, в удаленном режиме могут принять решение о локализации поврежденного участка и оперативно принять меры к устранению повреждений и неполадок.
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