26 октября. Mossovetinfo.ru – Цифровые районы электросетей будут созданы во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам заммэра, главным отличием цифровых районов электросетей является их высокий уровень надежности и лучшая управляемость.



Цифровые районы - это районы с высоким уровнем цифровизации и автоматизации, высокой степенью самодиагностики и самовосстановления.



Первые цифровые районы электросетей уже работают в Северо-западном округе Москвы. Благодаря высокому уровню автоматизации, диспетчеры в онлайн-режиме постоянно контролируют работу сети, и моментально в автоматическом режиме получают информацию о любых нарушениях, после чего, в удаленном режиме могут принять решение о локализации поврежденного участка и оперативно принять меры к устранению повреждений и неполадок.