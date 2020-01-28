28 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют к 2024 году начать переселение 25% горожан, чьи дома попали в программу реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.



Глава департамента Сергей Левкин напомнил слова мэра Москвы, который ранее сообщил, что с момента старта программы реновации более 22 тысяч москвичей уже получили новое жилье или находятся в процессе переезда. По словам Левкина, в 2020 году новые квартиры в рамках программы должны получить еще 15 тысяч москвичей.



Левкин также отметил, что с вводом в строй новых домов по программе реновации скорость переселения будет расти. Если в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 60 новых домов, то в следующем году – уже более 80. В настоящее время на стадии проектирования и строительства по программе реновации находится 229 объектов. В целом, до 2024 года в рамках программы планируется переселить более 200 тысяч человек.



Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на пиковую отметку программа реновации должна выйти с 2022 года. С этого момента в рамках программы реновации планируется ежегодно вводить в строй более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.