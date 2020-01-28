28 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют к 2024 году начать переселение 25% горожан, чьи дома попали в программу реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
Глава департамента Сергей Левкин напомнил слова мэра Москвы, который ранее сообщил, что с момента старта программы реновации более 22 тысяч москвичей уже получили новое жилье или находятся в процессе переезда. По словам Левкина, в 2020 году новые квартиры в рамках программы должны получить еще 15 тысяч москвичей.
Левкин также отметил, что с вводом в строй новых домов по программе реновации скорость переселения будет расти. Если в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 60 новых домов, то в следующем году – уже более 80. В настоящее время на стадии проектирования и строительства по программе реновации находится 229 объектов. В целом, до 2024 года в рамках программы планируется переселить более 200 тысяч человек.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на пиковую отметку программа реновации должна выйти с 2022 года. С этого момента в рамках программы реновации планируется ежегодно вводить в строй более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.
10:52 Город (Москва и область) Снегопад затруднит дорожное движение в Москве
10:35 Город (Москва и область) К 2024 году планируется начать переселение 25% москвичей, чьи дома попали в программу реновации
10:03 Город (Москва и область) В Москве открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали
09:53 В России Мясо и молоко в 2020 году могут подорожать на 10-12%
09:11 Город (Москва и область) Комбинированные билеты на несколько мероприятий начали продавать в парке «Зарядье»
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора