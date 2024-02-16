22 февраля — Mossovetinfo.ru — По планам к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 проц...

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной. Об этом мэр столицы Серг...