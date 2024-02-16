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Город (Москва и область)     22.02.2024 10:34

К 2030 году московский транспорт получит современный и комфортный подвижной состав - Собянин

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Теги:  Москва  транспорт  подвижной состав  обновление  Собянин  власть  эффективность 

22 февраля — Mossovetinfo.ru — По планам к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 процентов парка столичных электробусов и трамваев, 100 процентов поездов МЦД и 95 процентов вагонов метро, - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже в 2024 году на линии метро выйдет состав серии «Москва-2024», а по новым диаметрам начнет курсировать современный поезд «Иволга 4.0» с тремя дверями в промежуточных вагонах. Модернизация коснется и электробусов. В следующих поколениях у них будет увеличенный запас хода, большее количество сидений и элементы беспилотного управления", - сообщил мэр в своем блоге.

19 февраля Собянин в своем личном блоге сообщил, что Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса, более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет.

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Теги: 
Москва  транспорт  подвижной состав  обновление  Собянин  власть  эффективность 

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