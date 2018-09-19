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Город (Москва и область)     19.09.2018 16:44

К годовщине битвы под Москвой столичные ветераны получат единовременные выплаты

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Теги:  Битва за Москву  ветераны  выплаты 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Участники битвы за Москву, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 77-й годовщине битвы под Москвой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Всего выплаты получат 11 348 человек. Как в предыдущие два года, выплата на каждого ветерана составит 10 тысяч рублей.

Кроме того, ветераны, как и раньше, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, а также ежемесячные выплаты. Выплаты ветеранам и инвалидам войны с нынешнего года составляют 2 тысячи рублей в месяц, а участникам обороны Москвы – 8 тысяч рублей.


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Теги: 
Битва за Москву  ветераны  выплаты 

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