19 сентября. Mossovetinfo.ru – Участники битвы за Москву, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к 77-й годовщине битвы под Москвой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.



Всего выплаты получат 11 348 человек. Как в предыдущие два года, выплата на каждого ветерана составит 10 тысяч рублей.



Кроме того, ветераны, как и раньше, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, а также ежемесячные выплаты. Выплаты ветеранам и инвалидам войны с нынешнего года составляют 2 тысячи рублей в месяц, а участникам обороны Москвы – 8 тысяч рублей.