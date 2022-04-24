К началу мая на ВДНХ распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов

24 апреля. Mossovetinfo.ru - К началу мая на ВДНХ распустится около 1,5 миллиона луковичных цветов, в том числе на Центральную аллею вернут более 2,5 тысячи роз, а среди полмиллиона тюльпанов будет 65 сортов, сообщают московские власти.



Летом на на месте луковичных специалисты высадят более полумиллиона однолетних и многолетних растений — всего 245 разновидностей.



Напомним, в 2020 году из-за аномально теплой погоды цветы на ВДНХ появились с опережением привычного графика на две недели раньше. 7, 8 и 9 марта главной столичной метеостанцией на ВДНХ были зафиксированы рекордно теплые температуры за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что весной на ВДНХ было более 600 тысяч.



В марте 2022 года Мосгорпарк опубликовал интерактивную карту цветения в городских парках Москвы с помощью которой жители и гости столицы смогут узнать, в каких парках можно посмотреть на распустившиеся весенние цветы.