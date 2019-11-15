15 ноября. Mossovetinfo.ru – К раздельному сбору мусора в Москве подготовлено 97% контейнерных площадок, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Полностью подготовить московские площадки к раздельному сбору мусора планируется к концу декабря. Во дворах будут установлены серые и синие емкости для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. Также контейнерные площадки оснастят информационными щитами о раздельном сборе мусора.



Таким образом Москва досрочно перейдет на программу раздельного сбора мусора. Это позволит увеличить объемы и качество направляемых на переработку полезных компонентов твердых коммунальных отходов. При этом отмечается, что в жизни москвичей с запуском программы раздельного сбора мусора ничего не изменится. Участие в программе добровольное, а город лишь обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры.