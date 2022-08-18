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Город (Москва и область)     18.08.2022 11:11

К тушению природного пожара в Рязанской области привлечены 353 человека и 127 единиц техники – МЧС

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Теги:  Москва  Московская область  Рязань  пожар  МЧС  мэр 

18 августа. Mossovetinfo.ru - К тушению природного пожара в Рязанской области привлечены 353 человека и 127 единиц техники, сводный отряд Главного управления МЧС России по г. Москве прибыл в Спасский и Рязанский районы, сообщает Главное управление МЧС России по Рязанской области утром в четверг 18 августа.

Накануне мэр Москвы сообщил, что в числе направляемой в рязанский регион техники, три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров. Также мэр отметил, что лесные пожары в Рязанской области стали причиной запаха гари в Москве.

В сообщении МЧС отмечается, что «В Спасском районе в результате изменения направления и усиления ветра произошел переход природного пожара из низового в верховой, создавалась угроза перехода огня на населенный пункт Голованово Клепиковского района. Для защиты населенного пункта применялся самолет Ил-76 МЧС России, который совершил 2 слива воды, общим объёмом 42 тонны. В настоящее время верховой пожар ликвидирован, угроза населенному пункту снята».

Накануне, в среду, в Telegram-канале Комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что действующих торфяных пожаров в Московской области в настоящее время не зафиксировано.

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Теги: 
Москва  Московская область  Рязань  пожар  МЧС  мэр 

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