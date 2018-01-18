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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     18.01.2018 16:43

Качество жилья по программе реновации проконтролируют эксперты

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Теги:  снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  программа реновации жилья 

18 января. Mossovetinfo.ru - Начало работу специальное подразделение по контролю за качеством строящегося жилья по программе реновации жилья в Москву, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Подразделение работает на базе Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»).

Было закуплено свыше 220 единиц оборудования для контроля качества жилья по программе реновации, укомплектован штат.

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Карта места

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Теги: 
снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  программа реновации жилья 

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