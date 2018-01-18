Качество жилья по программе реновации проконтролируют эксперты

18 января. Mossovetinfo.ru - Начало работу специальное подразделение по контролю за качеством строящегося жилья по программе реновации жилья в Москву, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.



Подразделение работает на базе Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»).



Было закуплено свыше 220 единиц оборудования для контроля качества жилья по программе реновации, укомплектован штат.