 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     30.07.2020 13:49

Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  образование  школы  кадеты  кадетские классы 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Еще в 23 школах Москвы в новом учебном году появятся кадетские классы, сообщается на портале mos.ru.

Набор идет в седьмые классы. Чтобы попасть в кадетский класс, ученику необходимо показать отличную успеваемость за шестой класс и пройти собеседование. Параллельно идет набор офицеров-воспитателей.

В кадетских классах разработана программа дополнительного образования. Кадеты будут заниматься строевой и огневой подготовкой, углубленно изучать историю России и ОБЖ, принимать участие волонтерских и музейных проектах, в экспедициях по местам боевой славы, а также участвовать в парадах и шествиях.

Всего в рамках программы «Кадетский класс в московской школе» воспитанники обучаются по 16 различным программам. Соглашения заключены с Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюстом, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардией и Роспотребнадзором. В общей сложности кадетские классы в Москве сформированы в 226 образовательных учреждениях. В них проходят обучение более 21 тысячи кадет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
образование  школы  кадеты  кадетские классы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:57 Власть С 2021 года в России упростят правила выдачи субсидий на оплату ЖКХ - Мишустин

13:49 Город (Москва и область) Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах

12:36 Город (Москва и область) Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в августе

12:17 Другое В августе москвичи смогут увидеть звездопад Персеиды, его пик придется на 12-13 августа

12:03 Город (Москва и область) Более 2 тысяч человек обеспечат безопасность во время празднования Курбан-байрама в Москве 31 июля

Актуальные материалы

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru