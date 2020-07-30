30 июля. Mossovetinfo.ru – Еще в 23 школах Москвы в новом учебном году появятся кадетские классы, сообщается на портале mos.ru.



Набор идет в седьмые классы. Чтобы попасть в кадетский класс, ученику необходимо показать отличную успеваемость за шестой класс и пройти собеседование. Параллельно идет набор офицеров-воспитателей.



В кадетских классах разработана программа дополнительного образования. Кадеты будут заниматься строевой и огневой подготовкой, углубленно изучать историю России и ОБЖ, принимать участие волонтерских и музейных проектах, в экспедициях по местам боевой славы, а также участвовать в парадах и шествиях.



Всего в рамках программы «Кадетский класс в московской школе» воспитанники обучаются по 16 различным программам. Соглашения заключены с Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюстом, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардией и Роспотребнадзором. В общей сложности кадетские классы в Москве сформированы в 226 образовательных учреждениях. В них проходят обучение более 21 тысячи кадет.