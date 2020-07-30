Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.07.2020, 13:49
Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах
30 июля. Mossovetinfo.ru – Еще в 23 школах Москвы в новом учебном году появятся кадетские классы, сообщается на портале mos.ru. Набор идет в седьмые классы. Чтобы попасть в кадетский класс, у...
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Город (Москва и область)
30.07.2020, 12:36
Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в августе
30 июля. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится в августе в связи с работами по модернизации инфраструктуры, сообщается на официально...
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Город (Москва и область)
30.07.2020, 12:03
Более 2 тысяч человек обеспечат безопасность во время празднования Курбан-байрама в Москве 31 июля
30 июля. Mossovetinfo.ru – Безопасность в местах богослужений в ходе празднования мусульманского религиозного праздника Курбан-байрам в Москве обеспечат более 2 тысяч человек, сообщается на официал...