27 апреля. Mossovetinfo.ru - Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать на Пасху до 2:00. Кроме того, в ночь на 28 апреля работа основных маршрутов наземного транспорта продлевается до 3 часов 30 минут.
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