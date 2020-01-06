6 января. Mossovetinfo.ru – 168 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи в рождественскую ночь – с 6 на 7 января. Также развозить пассажиров будет автобусы 13 регулярных ночных маршрутов.



Центральный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м1, м2, м3, м5, м6, м27, т3, т13, т18, т41, т71, т79, 101, 158, 608, 904, 035;

трамваи № 24, 26, 38, 39, 46, 47, 50;

троллейбусы № 20, 28, 54;

электробусы № т56.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № Б, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, м10, н11.



Северо-Восточный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м2, т3, т13, т18, т79, 124, 185, 238, 605, 685, 696, 774, 836;

трамваи № 11, 17, 50;

электробусы № т56, т73, т76.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н6, н9, м10.



Восточный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м3, т41, 3, 21, 52, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 716, 792, 841, 855, 872;

трамваи № 11, 24, 36, 38, 46, 50;

троллейбусы № 64, 77.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н3, н4.



Юго-Восточный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м27, м89, т38, 29, 133, 209, 242, 608, 623, 625, 655, 669, 670 (до метро «Кожуховская»), 703 (до Курьяново), 728, 841, 035;

трамваи № 24, 38, 46, 50;

троллейбусы № 74.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н4, н5, н7.



Южный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № КМ, м1, м5, м6, т71, 158, 192, 217, 203, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670 (до метро «Кожуховская»), 680, 682, 738, 765, 796, 864, 035;

трамваи № 26, 39, 47;

троллейбусы № 11к, 40, 52, 72.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н5, н8, н11.



Юго-Западный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № КМ, м1, м5, т34, 103, 108, 130, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 737, 752, 767, 804, 864, 895;

трамваи № 26, 39;

троллейбусы № 28, 52, 72, 85.

Сохраняется работа ночного маршрута автобуса № н11.



Западный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м1, м2, м27, т19, т34, 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 507, 611, 642, 688, 715, 733, 752, 767, 794, 807, 830, 950к, 1002;

троллейбусы № 28, 54;

электробусы № т17.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н2, н11.



Северо-Западный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м1, м6, т19, 2, 210, 267, 268, 614, 652, 904, 400т;

трамваи № 6, 21, 28, 30;

троллейбусы № 20, 43, 59, 70.

С 21:00 до 3:00 автобусы № 2 будут следовать от метро «Тушинская» с заездом в Рождествено.



Северный административный округ



До 3:00 будут работать:

автобусы № м1, м6, т3, т19, т79, 65, 70, 90, 101, 149, 167, 200, 283, 400, 677, 774, 857, 904;

трамваи № 6, 27, 28, 30;

троллейбусы № 20, 43, 57, 58, 59, 70;

электробусы № т56.

Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса № н1, м10.



Троицкий и Новомосковский административные округа



До 3:00 будут работать:

автобусы № 32, 108, 507, 531, 577, 611, 636, 737, 804, 863, 864, 895, 950к, 1002.

Зеленоградский административный округ

До 3:00 будут работать автобусы № 400, 400т.



Развоз прихожан зеленоградских храмов по окончании службы:

от Храма Святителя Филарета − автобусами № 9, 11, 29;

от Никольского храма − автобусами № 1, 2, 12, 19.



Метро, МЦК и МЦД будут работать до двух часов ночи.