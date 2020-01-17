17 января. Mossovetinfo.ru – Работу наземного общественного транспорта продлят до 03:00 в ночь с 18 на 19 января, сообщается на портале mos.ru.
Будет продлена работа 39 маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, которые курсируют у наиболее популярных мест для крещенских купаний, а также возле храмов, в которых пройдут богослужения. Интервалы движения на маршрутах составят не более 30 минут.
Также для поездок можно будет воспользоваться 15 ночными маршрутами, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами.
Список маршрутов наземного транспорта, работа которых будет продлена в крещенскую ночь с 18 на 19 января:
Автобусы:
№ м1 «Улица Кравченко – Больница РЖД»
№ 7 «Станция Перово – Метро «Партизанская»
№ 17 «Троицк (мкр. «В») – Троицк (Торговый центр)»
№ 48 «Силикатный завод – Живописная улица»
№ 49 «Метро «Беляево» – Санаторий «Узкое»
№ 109 «Улица Герасима Курина – Метро «Пионерская»
№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»
№ 151 «Метро «Красногвардейская» – 3-я Радиальная улица»
№ 151к «Метро «Орехово» – 3-я Радиальная улица»
№ 202 «Остафьевская улица – Метро «Ясенево»
№ 210 «4-й мкр. Митина – Метро «Тушинская»
№ 257 «Уссурийская улица – Южное Измайлово»
№ 531 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Курилово»
№ 577 «Метро «Теплый Стан» – Совхоз «Воскресенское»
№ 608 «14-й мкр. Орехово-Борисова – Метро «Пролетарская»
№ 616 «Метро «Новые Черемушки» – Метро «Проспект Вернадского»
№ 652 «Таллинская улица – 3-й мкр. Строгина»
№ 653 «Филевский бульвар – Метро «Фили»
№ 654 «Улица Маршала Прошлякова – 3-й мкр. Строгина»
№ 721 «Метро «Новые Черемушки» – Улица Новаторов»
№ 737 «5-й мкр. Северного Бутова – Молодцовский проезд»
№ 738 «Метро «Каширская» – Метро «Алма-Атинская»
№ 800 «Щукино – Метро «Полежаевская»
№ 804 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Мосрентген»
№ 874к «Троицк (мкр. «В») – Былово»
№ 1004 «5-й мкр. Северного Бутова – Каменка»
№ С12 «Стадион «Лужники» – Улица Новый Арбат»
№ 10 «Станция Крюково – Горбольница» (г. Зеленоград).
Трамваи:
№ 6 «Братцево – Метро «Сокол»
№ 17 «Медведково – Останкино»
№ 25 «Останкино – Сокольническая Застава»
№ 26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская»
№ 34 «16-я Парковая улица – Метро «Семеновская».
Троллейбусы:
№ 21 «Берег Москвы-реки – Метро «Полежаевская»
№ 52 «Москворецкий рынок – Метро «Профсоюзная»
№ 57 «Мост Октябрьской железной дороги – Метро «Войковская»
№ 64 «Ивановское – Метро «Выхино».
Электробусы:
№ т25 «Проспект Будённого – Метро «Лубянка»
№ т73 «6-й мкр. Бибирева – ВДНХ (южн.)».
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