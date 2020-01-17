17 января. Mossovetinfo.ru – Работу наземного общественного транспорта продлят до 03:00 в ночь с 18 на 19 января, сообщается на портале mos.ru.



Будет продлена работа 39 маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, которые курсируют у наиболее популярных мест для крещенских купаний, а также возле храмов, в которых пройдут богослужения. Интервалы движения на маршрутах составят не более 30 минут.



Также для поездок можно будет воспользоваться 15 ночными маршрутами, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами.



Список маршрутов наземного транспорта, работа которых будет продлена в крещенскую ночь с 18 на 19 января:



Автобусы:



№ м1 «Улица Кравченко – Больница РЖД»

№ 7 «Станция Перово – Метро «Партизанская»

№ 17 «Троицк (мкр. «В») – Троицк (Торговый центр)»

№ 48 «Силикатный завод – Живописная улица»

№ 49 «Метро «Беляево» – Санаторий «Узкое»

№ 109 «Улица Герасима Курина – Метро «Пионерская»

№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»

№ 151 «Метро «Красногвардейская» – 3-я Радиальная улица»

№ 151к «Метро «Орехово» – 3-я Радиальная улица»

№ 202 «Остафьевская улица – Метро «Ясенево»

№ 210 «4-й мкр. Митина – Метро «Тушинская»

№ 257 «Уссурийская улица – Южное Измайлово»

№ 531 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Курилово»

№ 577 «Метро «Теплый Стан» – Совхоз «Воскресенское»

№ 608 «14-й мкр. Орехово-Борисова – Метро «Пролетарская»

№ 616 «Метро «Новые Черемушки» – Метро «Проспект Вернадского»

№ 652 «Таллинская улица – 3-й мкр. Строгина»

№ 653 «Филевский бульвар – Метро «Фили»

№ 654 «Улица Маршала Прошлякова – 3-й мкр. Строгина»

№ 721 «Метро «Новые Черемушки» – Улица Новаторов»

№ 737 «5-й мкр. Северного Бутова – Молодцовский проезд»

№ 738 «Метро «Каширская» – Метро «Алма-Атинская»

№ 800 «Щукино – Метро «Полежаевская»

№ 804 «Метро «Теплый Стан» – Поселок Мосрентген»

№ 874к «Троицк (мкр. «В») – Былово»

№ 1004 «5-й мкр. Северного Бутова – Каменка»

№ С12 «Стадион «Лужники» – Улица Новый Арбат»

№ 10 «Станция Крюково – Горбольница» (г. Зеленоград).



Трамваи:



№ 6 «Братцево – Метро «Сокол»

№ 17 «Медведково – Останкино»

№ 25 «Останкино – Сокольническая Застава»

№ 26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская»

№ 34 «16-я Парковая улица – Метро «Семеновская».



Троллейбусы:



№ 21 «Берег Москвы-реки – Метро «Полежаевская»

№ 52 «Москворецкий рынок – Метро «Профсоюзная»

№ 57 «Мост Октябрьской железной дороги – Метро «Войковская»

№ 64 «Ивановское – Метро «Выхино».



Электробусы:



№ т25 «Проспект Будённого – Метро «Лубянка»

№ т73 «6-й мкр. Бибирева – ВДНХ (южн.)».