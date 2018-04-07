7 апреля. Mossovetinfo.ru - Общественный транспорт в Москве продлит работу в пасхальную ночь - ночь на воскресенье, 8 апреля.



Метро и Московское центральное кольцо продлят работу до 2:00. Работа 161 наиболее востребованного маршрута наземного транспорта будет продлена до 3:30.