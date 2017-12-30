30 декабря. Mossovetinfo.ru – В новогоднюю и рождественскую ночь наземный транспорт будет работать в столице дольше обычного. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Центральный административный округ



До 03:30 в ЦАО будут работать трамваи № 9, 35 и 46, а также автобусы маршрутов М1, М2, М3, М6, М10, М27, Т3, Т13, Т79, № 101, 158, 608 и 904.



А на протяжении всей ночи москвичей и гостей столицы будут перевозить трамваи № 24, 26 и 50, троллейбусы № 20, 28, 41, 54 и 56, а также автобусы М5, Т18 и Т71. Сохраняется также работа ночных маршрутов автобуса Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, Т15, трамвая № 3.



При этом некоторые автобусы в центре города изменят трассы следования из-за праздничных мероприятий.



Северо-Восточный административный округ



Доехать до праздничных площадок жителям СВАО помогут автобусы М2, М10, Т3, Т13, Т79, № 124, 185, 238 и 685, а также трамвай № 9. Курсировать они будут до 03:30.



Тем, кто намерен праздновать дальше, стоит воспользоваться трамваями № 11 и 17, троллейбусами № 56, 73 и 76, а также автобусами Т18, Н6 и Т15, № 605, 696, 774, 836.



Восточный административный округ



До 03:30 в ВАО будут работать маршруты:



— автобусов М3, М27, № 3, 21, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 792, 872;



— троллейбусов № 64, 77;



— трамваев № 36, 46.



В круглосуточном режиме будут курсировать троллейбус № 41, трамваи № 11, 24 и 50, автобусы № 52, 716, 841 и 855. Также в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет воспользоваться ночными автобусами Н3 и Н4.



Юго-Восточный административный округ



На юго-востоке столицы до 03:30 можно будет воспользоваться:



— автобусами № 29, 81, 89, 133, 242, 608, 623, 655, 669, 703 (до Курьянова), 728, 749;



— троллейбусами № 38;



— трамваями № 24, 50.



В круглосуточном режиме будут работать маршруты:



— автобусов № 209, 670 (до станции метро «Кожуховская»), 841;



— троллейбуса № 74;



— трамваев № 24 и 50.



Сохраняется и работа ночных маршрутов автобуса Н4, Н5 и Н7.



Южный административный округ



В ЮАО всю ночь будут работать трамвай № 26, троллейбусы № 11к, 52, 72, а также автобусы М5, Т71, № 203 и 220. Автобус № 670 будет курсировать только до станции метро «Кожуховская». Также горожане смогут воспользоваться услугами ночного транспорта — автобусов Н1 и Н5, трамвая № 3.



Те, кто планирует поездку до 03:30, сможет также уехать на:



— автобусах М1, М6, № 158, 192, 217, 274, 289, 296, 608, 623, 680, 682, 738, 765;



— троллейбусе № 40 или трамвае № 35.



Юго-Западный административный округ



На юго-западе до середины ночи будут работать троллейбус № 85 и автобусные маршруты М1, №103, 108, 202, 213, 227, 295, 577, 611, 636, 642, 720, 737, 767 и 804.



Поездки на протяжении всей ночи можно планировать на:



— автобусах М5, № 130, 224, 531, 752, 895 и ночном маршруте Н1;



— троллейбусах № 28, 34, 52, 72;



— трамвае № 26.



Западный административный округ



Жители запада Москвы до 03:30 могут воспользоваться автобусами М1, М3, М27, № 11, 32, 42, 77, 103, 120, 157, 227, 507, 611, 642, 715, 720, 733, 767, 794, 810 и 830.



А на протяжении всей ночи пассажиров здесь будут перевозить маршруты автобуса Т19, № 127, 130, 224, 688, 752, 950, Н1 и Н2, а также троллейбусы № 17, 28, 34, 54.



Северо-Западный административный округ



В СЗАО всю ночь работают автобусы Т19, № 2 и 652, троллейбусы № 20, 43 и 59, а также трамваи № 6 и 28.



К 03:30 перестанут ходить автобусы М1, М6, № 210, 266, 267, 268, 904, 400т, троллейбус № 70 и трамваи № 21, 30.



Северный административный округ



В этом округе до 03:30 ночи будут работать маршруты:



— автобусов М1, М6, М10, Т3, Т79, № 65, 90, 101, 167, 677, 904;



— троллейбусов № 57, 70;



— трамвая № 30.



Ночью сохраняется работа маршрута автобуса Н1, а в течение суток будут доступны маршруты:



— автобусов Т19, № 70, 149, 200, 400, 857, 774;



— троллейбусов № 20, 43, 56, 58, 59;



— трамваев № 6, 27, 28.



Зеленоградский административный округ



Не останутся без ночного транспорта и жители Зеленограда. До 01:30 пассажиров будут перевозить автобусы № 11, 15, до 03:30 будут курсировать автобусы № 400т. А маршрутами автобусов № 19 и 400 можно будет воспользоваться на протяжении всей новогодней ночи.



Троицкий и Новомосковский административные округа



На присоединенных территориях всю ночь будут работать маршруты автобуса № 531, 863, 895, 950 и 19з. А доехать до праздничных площадок автобусами № 32, 507,577, 611 и 804 можно будет до 03:30.



Частные перевозчики



Развозить пассажиров в новогоднюю ночь доверят и перевозчикам, работающим по государственным контрактам. Всю ночь будут курсировать автобусы № 112 «Капотня» — «Метро “Братиславская”» (ЮВАО) и 714 «Улица Павла Корчагина» — «Рижский вокзал» (СВАО).



До 03:30 будут работать маршруты автобуса № 88 «Метро “Планерная”» — «Гидропроект» (САО и СЗАО), 236 «Матвеевско» — «МКАД» (ЗАО) и 259 «Улица Корнейчука» — «Метро “Владыкино”» (СВАО).