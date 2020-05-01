1 мая. Mossovetinfo.ru – В период с 1 по 11 мая ряд госучреждений Москвы перейдет на особый режим работы, сообщается на портале mos.ru.
Режим работы изменится у взрослых и детских поликлиник, женских консультаций, аптек и аптечных пунктов, учреждений соцзащиты, ЗАГСов и Главархива.
При этом, у 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» и амбулаторных КТ-центров режим работы не изменится.
Подробнее об изменениях работы учреждений в дни майских праздников можно узнать здесь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса, до 11 мая включительно.
15:37 В России Роспотребнадзор не исключил, что ограничительные меры к 12 мая придется усилить
14:53 Город (Москва и область) Как будут работать городские учреждения Москвы с 1 по 11 мая
14:32 В России Роспотребнадзор не исключил вторую волну эпидемии коронавируса
13:45 В России Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса по федеральным округам
13:07 В России Роспотребнадзор рассказал, с чего может начаться ослабление ограничений
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены