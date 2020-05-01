1 мая. Mossovetinfo.ru – В период с 1 по 11 мая ряд госучреждений Москвы перейдет на особый режим работы, сообщается на портале mos.ru.



Режим работы изменится у взрослых и детских поликлиник, женских консультаций, аптек и аптечных пунктов, учреждений соцзащиты, ЗАГСов и Главархива.



При этом, у 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» и амбулаторных КТ-центров режим работы не изменится.



Подробнее об изменениях работы учреждений в дни майских праздников можно узнать здесь.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса, до 11 мая включительно.