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Город (Москва и область)     01.05.2020 14:53

Как будут работать городские учреждения Москвы с 1 по 11 мая

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Теги:  майские праздники  режим работы 

1 мая. Mossovetinfo.ru – В период с 1 по 11 мая ряд госучреждений Москвы перейдет на особый режим работы, сообщается на портале mos.ru.

Режим работы изменится у взрослых и детских поликлиник, женских консультаций, аптек и аптечных пунктов, учреждений соцзащиты, ЗАГСов и Главархива.

При этом, у 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» и амбулаторных КТ-центров режим работы не изменится.

Подробнее об изменениях работы учреждений в дни майских праздников можно узнать здесь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса, до 11 мая включительно.


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Теги: 
майские праздники  режим работы 

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