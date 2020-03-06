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Город (Москва и область)     06.03.2020 08:31

Как будут работать городские учреждения с 7 по 9 марта

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Теги:  поликлиники  ЗАГС  центры госуслуг  график работы  8 марта 

6 марта. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни с 7 по 9 марта изменится график работы городских учреждений Москвы, сообщается на портале mos.ru.

Городские поликлиники в праздничные дни будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время врачи будут оказывать помощь на дому. Вызвать врача на дом можно будет до 18:00, а в детских поликлиниках – до 17:30.

Травмопункты при взрослых поликлиниках будут работать в часы работы поликлиник или круглосуточно. Детские травмопункты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Аптечные пункты в поликлиниках будут работать 7 марта с 09:00 до 18:00. В воскресенье и понедельник 8 и 9 марта дежурные аптечные пункты в поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00.

Центры госуслуг «Мои документы» 7 и 9 марта будут принимать посетителей по обычному графику: районные офисы с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. В воскресенье 8 марта центры госуслуг «Мои документы» работать не будут.

7 марта отделы, органы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут открыты с 09:00 до 17:00, а Дворец бракосочетания № 1 - с 09:00 до 21:00. 8 марта отделы и дворцы бракосочетаний работать не будут, 9 марта будут открыты Дворцы бракосочетания № 1 и 3, они будут работать 09:00 до 18:00.

Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) и центры социального обслуживания (ЦСО) 7 марта будут работать по обычному графику, 8 марта – с 09:00 до 17:00, 9 марта – ТЦСО и ЦСО работать не будут.


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Карта места

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Теги: 
поликлиники  ЗАГС  центры госуслуг  график работы  8 марта 

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