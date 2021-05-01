Как будут работать ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая

1 мая. Mossovetinfo.ru — Все ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме, кроме Рублевской ветеринарной клиники, станции по борьбе с болезнями ЮВАО и ветеринарного участка «Северный». Три указанные клиники будут закрыты 1 и 9 мая.



Всего в Москве насчитывается 23 ветеринарные клиники, которые относятся к столичному комитету по ветеринарии.