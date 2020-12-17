17 декабря. Mossovetinfo.ru - Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале рассказал, как изменится стоимость проезда на общественном транспорте в 2021 году.



Стоимость наиболее популярного проездного на 30 дней вырастет с 2 170 рублей до 2 245 рублей. Безлимитный билет на 1 сутки вырастет в цене с 230 до 240 рублей, на 3 суток - с 438 до 455 рублей.



При этом «длинные» безлимитные проездные не подорожают, как и в 2020 году проездной на 90 дней будет стоить 5 430 рублей, проездной на 365 дней - 19 500 рублей.



Стоимость билета на 1 поездку вырастет с 57 до 60 рублей, на 2 поездки - со 114 до 120 рублей, на 60 поездок - с 1970 до 2 070 рублей.



Цена разовой поездки при оплате картой «Тройка» (билет «Кошелек») вырастет с 40 до 42 рублей, при оплате банковской картой - с 44 до 46 рублей.



Изменится и стоимость льготных проездных билетов для студентов и школьников. Проездной на один месяц на все виды транспорта вырастет в цене с 405 до 415 рублей, на 3 месяца - с 1 215 до 1 245 рублей. Льготный проездной на наземный транспорт также подорожает, на 1 месяц - с 265 до 270 рублей, на 3 месяца - с 795 до 810 рублей.