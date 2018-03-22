22 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с открытием станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии с 23 марта 2018 года изменяются маршруты автобуса № 24к, 149, 167, 170, 179, 194, 215к, 656, 672, 677к, 763, 763к.



Автобусы № 215к, 656, 672 вместо метро «Петровско-Разумовская» будут следовать до метро «Селигерская» – после остановки «Институт микрохирургии глаза» односторонним движением по Коровинскому шоссе, Селигерской улице, Дмитровскому шоссе и далее обратно по Коровинскому шоссе своими маршрутами.



Автобусы № 149, 170 вместо метро «Петровско-Разумовская» проследуют до метро «Верхние Лихоборы» – после остановки «Школа № 272» односторонним движением по Дубнинской улице, Проектируемому проезду № 2236, Дмитровскому шоссе, Верхнелихоборской улице, Проектируемому проезду № 2236, Бескудниковскому бульвару, Дегунинскому проезду и далее обратно по Дубнинской улице своими маршрутами.



Автобусы № 167, 763, 763к вместо метро «Петровско-Разумовская» поедут до метро «Верхние Лихоборы» с разворотом по Дмитровскому шоссе, Верхнелихоборскому проезду и Проектируемому проезду № 2236.



Автобусы № 179 больше не будут заезжать к метро «Петровско-Разумовская». Между остановками «Нижние Лихоборы» и «Мост Октябрьской железной дороги» автобусы проследуют в обоих направлениях по 3-му Нижнелихоборскому проезду.



Одновременно на маршруте № 179 организуются короткие рейсы № 179к от платформы Лианозово до остановки «Нижние Лихоборы».



Автобусы № 194 на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда вместо тоннеля поедут по боковым проездам Дмитровского шоссе. На маршруте вводятся дополнительные остановки «Кинотеатр «Ереван» (при следовании в область), «Институт «Цветметавтоматика», «Нижние Лихоборы», «3-й Нижнелихоборский проезд» (при следовании в центр), и «Кинотеатр «Комсомолец».

Автобусы № 677к вместо метро «Владыкино» будут следовать до метро «Окружная» – после станции МЦК Окружная по Станционной улице, Гостиничному проезду через метро «Окружная», далее по Гостиничной улице, Проектируемому проезду № 1564, затем обратно по Станционной улице своим маршрутом.



На маршруте автобуса № 24к при движении от конечной остановки «Гостиницы ВДНХ» вводится заезд к метро «Окружная» по Гостиничному проезду и Гостиничной улице.



Остановка «Комплекс Метростроя» для маршрутов автобуса № 194, 215к, 656, 672 по Коровинскому шоссе в обоих направлениях получает новое название «Метро «Селигерская».



Вводятся новые остановки:



«Метро «Селигерская»

– на Дмитровском шоссе при следовании в центр, у северного вестибюля метро – для маршрутов автобуса № 179, 179к, 763, 763к, т78, а также № 215к, 656, 672 (для высадки пассажиров);

– на Дмитровском шоссе при следовании в область, у южного вестибюля метро – для маршрутов автобуса № 179, 179к, 763, 763к, т78.

«Метро «Верхние Лихоборы»

– на Дмитровском шоссе при следовании в центр, перед пересечением с Проектируемым проездом № 2236 – для маршрутов автобуса № м10, т47, т78, 114, 154, 179, 179к, 194 и троллейбуса № 36, 56, а также для маршрутов автобуса № 167, 763, 763к (для высадки пассажиров);

– на Дмитровском шоссе при следовании в центр, после пересечения с



Проектируемым проездом № 2236 – для маршрутов автобуса № 677, 677к, 692, а также № 82, 149, 170 (для высадки пассажиров);

– в Проектируемом проезде № 2236 возле вестибюля метро – для маршрутов автобуса № 149, 167, 170, 763, 763к.

«Метро «Окружная»

– в Гостиничном проезде, возле вестибюля метро – для маршрутов автобуса № 24к, 677к.

На маршрутах автобуса № 24к, 677к также вводится новая остановка «Гостиница «Алтай» у дома № 10 по Гостиничной улице.