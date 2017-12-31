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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     31.12.2017 16:17

Как изменились маршруты автобусов после открытия станции метро «Ховрино»

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Теги:  метро  метрополитен  станция Ховрино  автобусы 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - На экспресс-маршруте № 400э из Москвы в Зеленоград введена остановка у станции метро «Ховрино», которая открылась для пассажиров 31 декабря. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

С 31 декабря введены изменения на маршрутах автобуса № 65, 200, 400э, 958.

Теперь автобусы № 400 следуют по улице Дыбенко, улице Лавочкина и Фестивальной улице и останавливаются у метро на олномаенной остановке.

Остановка «19-й квартал» для маршрутов № 200, 400э, 958 получила название «Метро «Ховрино» и перенесена: при следовании к метро «Речной вокзал» – на 240 метров назад, при следовании к МКАД – на 230 метров вперед.

Кроме того, остановка «Улица Дыбенко» для маршрута № 65 в обоих направлениях переименована в «Метро «Ховрино».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станция Ховрино  автобусы 

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