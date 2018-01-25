Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

25 января. Mossovetinfo.ru - Штаб по реновации жилья в Москве принял решение сохранить как минимум 218 домов, которые вошли в программу реновации. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин



«Рассмотрели на Штабе по реновации 240 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность. 218 из них обязательно надо сохранить, а как быть с остальными зданиями, решим при подготовке градостроительно документации», - написал Собянин.



Ранее сообщалось, что людей из таких домов переселят в новые квартиры, а дома будут отреставрированы.