7 июля. Mossovetinfo.ru – В рамках празднования Дня московского транспорта в Москве пройдет Московский велофестиваль, сообщается на портале mos.ru.



В этом году фестиваль пройдет онлайн. Он начнется 7 июля и будет проходить в течение 6 дней. Участников фестиваля ждет марафон с различными заданиями, а также бесплатные онлайн-тренировки. Победители марафона получат призы: велосипед, бесплатный доступ к городскому велопрокату «Велобайк» на весь сезон 2020 года, спортивные абонементы и возможность принять участие в закрытом музыкальном велофестивале, который запланирован на сентябрь.



В рамках марафона состоится благотворительный Добрый велозаезд, который станет одним из заданий. Принять участие в Добром велозаезде можно будет находясь в любой точке мира. Для этого нужно зарегистрироваться, установить мобильное приложение-трекер и проехать за одну поездку не менее 16 километров в любое удобное время с 11 по 19 июля. Поездка должна быть зафиксирована в трекере. За каждого участника велозаезда, который проедет не менее 16 километров, «Велобайк» переведет 50 рублей в благотворительный фонд. Всех участников Доброго велозаезда ожидают призы.

